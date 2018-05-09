Американская администрация приняла решение ввести санкции в отношении ряда российских, иранских, северокорейских, иранских, китайских структур, а также организаций из Турции и Саудовской Аравии, инкриминировав им нарушения национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения.

Американские власти обвинили 28 организаций из России, Ирана, КНДР, Китая, Турции и Саудовской Аравии в нарушении национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения, в связи с чем приняли решение о вводе санкций. По утверждению администрации США, все они в той или иной степени помогали Ирану, Сирии или КНДР разрабатывать крылатые или баллистические ракеты.В черный список вошли: учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й ЦНИ Минобороны РФ в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, НПК "БАРЛ".Санкции в очередной раз введены в отношении Главного управления Генштаба (экс-ГРУ).Соответствующее уведомление размещено Госдепом США в Федеральном реестре, передает ТАСС.