Новый глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что рассчитывает добиться отмены виз для поездок граждан Армении в страны Европейского союза. Об этом премьер заявил в среду на пресс-конференции в Степанакерте, трансляция которой велась онлайн.

Новый глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что рассчитывает добиться отмены виз для поездок граждан Армении в страны Европейского союза. Об этом премьер заявил в среду на пресс-конференции в Степанакерте, трансляция которой велась онлайн, сообщает ТАСС."Для нас очень важен договор с ЕС. Мы надеемся, что все страны ЕС ратифицируют соглашение, и мы договоримся о безвизовом режиме", — подчеркнул Пашинян.Также Никол Пашинян заявил, что Армения готова начать дипломатические отношения с Турцией без предварительных условий, но ожидает, что Анкара также откажется от выдвижения каких-либо требований."Мы готовы без предварительных условий начать дипотношения с Турцией, но Анкара не должна также ставить предварительных условий по Нагорному Карабаху", — сказал Пашинян.Как отметил глава правительства, Армения при этом продолжит добиваться на международном уровне признания геноцида армян, так как это продиктовано необходимостью предотвращения новых подобных трагедий.Во вторник в парламенте Армении Никол Пашинян был избран новым главой правительства республики. За оппозиционного лидера проголосовали 59 депутатов, против были 42. В ходе выступления перед парламентариями Пашинян пообещал начать масштабные реформы во внутренней и внешней политике республике, в том числе направленные на нормализацию отношений с Турцией."Мы готовы без предварительных условий начать дипотношения с Турцией, но Анкара не должна также ставить предварительных условий по Нагорному Карабаху", — сказал он.Как отметил Пашинян, Армения при этом продолжит добиваться на международном уровне признания геноцида армян, так как это продиктовано необходимостью предотвращения новых подобных трагедий.Во вторник в парламенте Армении Никол Пашинян был избран новым главой правительства республики. За оппозиционного лидера проголосовали 59 депутатов, против были 42. В ходе выступления перед парламентариями Пашинян пообещал начать масштабные реформы во внутренней и внешней политике республике, в том числе направленные на нормализацию отношений с Турцией.