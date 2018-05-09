На трассе А2 между Познанью и Варшавой перевернулся грузовик с шоколадом. На дорогу вылилось 24 тонны сладкой густой жидкости, парализовавшей движение автомобилей.

В результате ДТП, произошедшего утром 9 мая на трассе А2 между Познанью и Варшавой, перевернулся грузовик, перевозивший в цистерне горячий шоколад.Водитель получил травмы и был госпитализирован, а шоколад вылился на проезжую часть. На дороге оказалось 24 тонны сладкой густой жидкости, парализовавшей автомобильное движение на трассе.Последствия аварии устранялись несколько часов, при этом использовалась горячая вода, не дававшая шоколаду затвердеть.Происшествием активно заинтересовались местные СМИ, снявшие несколько репортажей во время уборки кондитерской массы с проезжей части.