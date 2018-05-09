По итогам голосования главных тренеров команд, участвовавших в регулярном сезоне баскетбольной Евролиги, лучшим защитником нынешнего чемпионата признан игрок ЦСКА Кайл Хайнс. Американский баскетболист красно-синих участвовал в 29 матчах турнира, набирая в среднем 8,2 очка и делая 4,2 подбора.

По итогам голосования главных тренеров команд, участвовавших в регулярном сезоне баскетбольной Евролиги, лучшим защитником нынешнего чемпионата признан игрок ЦСКА Кайл Хайнс. Американский баскетболист "красно-синих" участвовал в 29 матчах турнира, набирая в среднем 8,2 очка и делая 4,2 подбора.Ник Калатес из греческого "Панатинаикоса" занял в опросе специалистов второе место. Тройку лучших замкнул Бранко Лазич из сербской "Црвены Звезды", сообщает РИА Новости.Стоит отметить, что Хайнс уже признавался лучшим защитником Евролиги. Произошло это по итогам сезона-2015/16.