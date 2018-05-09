09.05.2018

2018-05-09 14:55:28

Бессмертный полк в Москве. Прямая трансляция.

В центре столицы проходит акция памяти "Бессмертный полк". Она посвящена 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Прямую трансляцию ведет Ruptly.