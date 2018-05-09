В различных сферах жизнедеятельности человека сегодня применяется фанера.

В различных сферах жизнедеятельности человека сегодня применяется фанера. Ее зачастую используют многие производители для изготовления мебели, оформления экстерьера и интерьера, а также в строительстве, автомобилестроении, вагоностроении, судостроение и много другом. Кроме того, этот популярный материал используют во время изготовления упаковки. Стоимость данной упаковки будет низкой, но при этом она будет иметь легкий вес. Во время производства мебели, необходимо использовать фанеру с одной породы дерева. Чтобы добиться эстетических и высоких технических требований, зачастую производители комбинируют несколько сортов. Больше всего для ее изготовления производитель использует тополю, березу, экзотические, а также широколиственные деревья.

Приобрести фанеру можно в любом строительном магазине, где предоставлен большой ее ассортимент. Между собой она отличается размером, производителя, толщиной, наличием обработки и много другим. Кроме того, купить фанеру и узнать подробнее цену каждый желающий сегодня сможет и на сайте интернет-магазина. Например, на сайте faneramonolit.ru/fanera-ceny.html, вы можете купить фанеру. Кроме того, здесь указанна цена фанеры за лист, а также подробное описание ее свойств. Стоит сказать, что здесь вы можете купить, как целый лист фанеры, так и заказать ее распилку на определенные размеры. Ассортимент предоставленной фанеры удивит своим разнообразием даже самого требовательного покупателя. Помимо фанеры здесь можно купить обрезные доски, деревянную вагонку, строганый, цельный брус и много другого.

На стоимость фанеры влияет ее толщина, маркировка, а также наличие обработки. Например, чем толще фанера тем ее, стоимость выше. Соответственно наличие на ней ламинированного покрытия значительно увеличивает ее стоимость.