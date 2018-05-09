В Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. В очередном матче группы А, в которой выступает сборная России, команда Белоруссии играла со швейцарцами. Встреча прошла в Копенгагене и завершилась победой сборной Швейцарии со счетом 5:2.

В Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. В очередном матче группы "А", в которой выступает сборная России, команда Белоруссии играла со швейцарцами. Встреча прошла в Копенгагене и завершилась победой сборной Швейцарии со счетом 5:2.В составе победителей шайбы забросили Джоэл Вермин (2-я и 40-я минуты), Свен Андригетто (19-я), Энцо Корви (43-я) и Тимо Майер (47-я). У проигравших отличились Джефф Плэтт (6-я) и Александр Павлович (11-я).Белорусские хоккеисты уступили четвертый раз в четырех матчах на турнире. При этом все поражения сборная Белоруссия потерпела с разницей в три и более шайб. В турнирной таблице команда без очков находится на последнем месте и рискует покинуть главную группу чемпионата мира. Швейцарцы с девятью баллами располагаются на третьей строчке и в следующем своем матче встретятся со сборной России.В другом матче игрового дня команда Германии разгромила сборную Южной Кореи со счетом 6:1.