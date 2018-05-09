Юморист Сергей Дроботенко дал откровенное интервью. Артист заявил, что стал жертвой экономического кризиса, что натолкнуло его на мысль о создании новой пародии.

Юморист Сергей Дроботенко дал откровенное интервью. Артист заявил, что стал жертвой экономического кризиса, что натолкнуло его на мысль о создании новой пародии.Дроботенко решил пошутить по поводу различных скандальных ток-шоу. Достанется там и актеру Армену Джигарханяну, личную трагедию которого страна обсуждает уже долгие месяцы – он развелся в Виталиной Цымбалюк-Романовской."Пересказывать не буду, расскажу вкратце. Мой номер – пародия на ток-шоу, где главные герои не только Виталина и Джигарханян. Там немножко досталось всем нашим звездам ток-шоу", – заявил Дроботенко. Артист не уточнил, сколько он планирует заработать на шутках о скандальном разводе, которые могли бы счесть циничными."Пародия на весь идиотизм, который творится с этими ДНК-тестами и внебрачными детьми", – объяснил Дроботенко суть нового выступления.Юморист добавил, что не готов сниматься в ток-шоу за деньги. По его словам, время, потраченное на это, можно считать потерянным впустую. "К примеру, если речь коснется моего друга или хорошего знакомого, я, конечно, приду. А протирать сиденья на совершенно далекую от меня тему не считаю нужным", – заключил он.Напомним, что Армен Джигарханяна и Виталина Цымбалюк-Романовская развелись в конце 2017 года. Эта тема до сих пор обсуждается на многочисленных ток-шоу ведущих федеральных каналов.