Знаменитая певица Виктория Дайнеко опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram необычное видео. Некоторые подумали, что она помирилась со своим бывшим мужем Дмитрием Клейманом.

Знаменитая певица Виктория Дайнеко опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram необычное видео. Некоторые подумали, что она помирилась со своим бывшим мужем Дмитрием Клейманом.Ролик Дайнеко выложила в формате Stories. Судя по всему, она запечатлела Клеймана, который гуляет с их общей дочерью Лидией.Никаких официальных комментариев по поводу примирения Дайнеко не делала. Клейман тоже хранит молчание по поводу отношений с певицей. Не исключено, что на видео и вовсе изображен другой мужчина, но журналисты издания Starhit заметили определенное сходство.Как теперь будет складываться общение некогда близких людей, остается только гадать. Тем не менее, вряд ли Дайнеко и Клейман решатся на новый роман после того, как обменялись колкостями в социальных сетях.Напомним, что громкие высказывания Клеймана о жизни с Дайнеко спровоцировали настоящий скандал. Он заявил об унижении."Приходилось буквально разрываться на части, превратившись в няньку, домработницу и добытчика. При этом старался как можно больше времени проводить с семьей. Мыл полы, посуду, готовил, менял дочке подгузники, часами убаюкивал ее, качаясь на фитболе", – жаловался он. Как писали Dni.Ru, певица не оставила это заявление без ответа. "Честно, я расплакалась от обиды не сколько за себя, за дочь, которая когда-то это все прочитает", – отметила артистка.