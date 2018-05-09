В Москве продолжаются праздничные гуляния в честь Дня Победы. На Белорусском вокзале выступает хор Турецкого, а на Поклонной горе дает концерт Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

В Москве продолжаются праздничные гуляния в честь Дня Победы. На Белорусском вокзале выступает хор Турецкого, а на Поклонной горе дает концерт Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.Локомотив Победы — Рижский вокзал. У ветеранов впереди длинная дорога по местам боевой славы. Туда, где шли ожесточенные бои за Москву. Почтить память тех, кто так и не вернулся с поля боя.Красные тюльпаны, георгиевские ленты и особая атмосфера единения, праздник, когда несколько поколений идут рука об руку: победители и их благодарные потомки.Поздравить с Днем Победы — обнять, вручить цветы и выслушать рассказы. В Парке Горького ветеранов окружили вниманием совсем маленькие. Те, кто постарше, стремятся непременно шепнуть на ушко победителям "спасибо" и поцеловать.99-летний Иван Иванович Вдовин освобождал Польшу и Норвегию. Он вспоминает сегодня свой первый День Победы.Поздравить ветеранов сегодня в Москву приехали люди из самых разных уголков мира, в том числе из Германии.На Пушкинской набережной — выставка боевой техники времен Великой Отечественной войны. От танков и боевых машин пехоты, тоже победителей, мальчишек и девчонок не оторвать. Они не просто помнят.... в подробностях знают о победе."Это танк Т34-76.Эти танки были даже лучше, чем американские. И по характеру они похожи на нас, а какой у нас характер? Мы более волевые!" – говорит Алексей Павлов.На Поклонной горе в Москве сегодня в честь Дня Победы играет симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Вечерний концерт в Московской консерватории завершит Московский пасхальный фестиваль. Невероятный размах. Фестивальная музыка звучала в 169 городах России — и вот она дошла до столицы."Таким образом, мне кажется, даже самые отдаленные регионы России, в том числе благодаря таким творческим акциям, как концерты Московского... чувствуют себя важнейшей частью нашей необъятной страны", — поделился народный артист России, художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев.Хор Турецкого дает концерт на Белорусском вокзале: только прибыл из зарубежного турне в честь Победы. Позади Париж, Вена, Берлин, Минск — победителей чествовала вся Европа. Как и 73 года назад.