Жертвами страшного столкновения в Ивановской области стали два человека, еще трое мужчин попали в больницу.

Жертвами страшного столкновения в Ивановской области стали два человека, еще трое мужчин попали в больницу, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.ДТП произошло около 7 часов утра 9 мая в в Тейковском районе на трассе М7 "Волга" у поселка Синяя Осока, когда ВАЗ-21093 выехал на "встречку" и протаранил Kia Rio. Удар оказался такой силы, что отечественная легковушка превратилась в груду металла, а "корейца" выбросило с дороги в кювет.Водитель "девятки" и пассажир Kia погибли на месте, еще два пассажира и владелец иномарки были госпитализированы с многочисленными травмами.