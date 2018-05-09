Известный немецкий специалист Рикко Гросс, тренировавший мужскую сборную России по биатлону с 2015 года и покинувший ее по окончании нынешнего сезона, получил должность старшего тренера в австрийской команде. Он сменил на посту Рейнхарда Гесвайнера.

Известный немецкий специалист Рикко Гросс, тренировавший мужскую сборную России по биатлону с 2015 года и покинувший ее по окончании нынешнего сезона, получил должность старшего тренера в австрийской команде. Он сменил на посту Рейнхарда Гесвайнера."Я предвкушаю начало работы с командой. Сборная Австрии немного утратила позиции, которые занимала раньше, и сейчас настало время, чтобы до конца использовать потенциал этой опытной команды и вывести на новый уровень таких молодых спортсменов, как Феликс Ляйтнер", — цитирует Гросса RT.Напомним, что ранее тренерский совет Союза биатлонистов России признал работу немецкого специалиста неудовлетворительной и не стал предлагать ему новый контракт.