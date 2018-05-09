Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал властей РФ выплатить 12,5 тысячи евро журналисту Бориса Стомахина, который был приговорен к семи годам колонии за призывы к терроризму. Европейские власти постановили, что такое наказание нарушает права Стомахина.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал властей РФ выплатить 12,5 тысячи евро журналисту Бориса Стомахина, который был приговорен к семи годам колонии за призывы к терроризму. Европейские власти постановили, что такое наказание нарушает права Стомахина, однако признали, что статьи автора содержат призывы к насилию и оправдание терроризма, сообщает РИА Новости.Статьи Стомахина, известного сторонника чеченских боевиков, публиковались на сайте сепаратистов "Кавказ-Центр", который признан в России экстремистским. Семь лет заключения Стомахин получил в 2015 году с учетом ранее назначенных наказаний по аналогичным делам: в 2007 году он был осужден на 5 лет за призывы к терроризму, а в 2014 году — к 6,5 годам за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности.В ЕСПЧ пояснили, что приговор Стомахину был вынесен за статьи, которые он писал о вооруженном конфликте в Чечне в своем информационном бюллетене. При этом национальными судами обнаружено, что статьи "представляют собой подстрекательство к ненависти", отметили в ЕСПЧ."Суд считает, что, хотя некоторые из статей превышают пределы приемлемой критики и представляют собой призывы к насилию и оправдание терроризма, это не относится ко всем (статьям)", — говорится в сообщении.Суд счел, что наказание за все заявления Стомахина не отвечало насущной социальной необходимости и тяжестью наказания были нарушены его права.В сообщении ЕСПЧ отмечается, что суд принял решение о присуждении компенсации Стомахину с минимальным перевесом голосов.