Страны Европейского союза будут защищать интересы своих компаний, работающих в Иране, и оспаривать во Всемирной торговой организации (ВТО) любые односторонние санкции США, затрагивающие европейские интересы. Об этом рассказал на брифинге для прессы официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

Страны Европейского союза будут защищать интересы своих компаний, работающих в Иране, и оспаривать во Всемирной торговой организации (ВТО) любые односторонние санкции США, затрагивающие европейские интересы. Об этом рассказал на брифинге для прессы официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.Так он ответил на вопрос о реакции Франции на решение Соединенных Штатов выйти из ядерной сделки по Ирану и возобновить экономические санкции в отношении Исламской Республики, передает ТАСС. По словам Гриво, Франция и ее партнеры по Евросоюзу считают, что соглашение по иранской ядерной программе действует и далее, и намерены "сохранить его любой ценой".Во второй половине дня 9 мая президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, добавил Гриво. Усилия по консолидации европейской позиции по Ирану — в частности, по работающим там европейским компаниям, — продолжат в ближайшие дни глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр экономики Брюно Ле Мэр.Накануне президент США Трамп объявил о выходе Вашингтона из иранской ядерной сделки, ограничивавшей деятельность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие с Ирана санкций Совбеза ООН, США и ЕС. Согласно заявлению Трампа, принятый в 2015 году Ираном и шестеркой международных посредников Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) оставлял Тегерану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений.Лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон после заявлений Трампа призвали всех участников сделки продолжать ее всецело выполнять, передает ТАСС. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать свои обязательства.В МИД России заявили, что Москва разочарована шагом Вашингтона, назвав решение Трампа ширмой для сведения политических счетов с Ираном.Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано сегодня, 9 мая, заявил, что Иран выполняет свои обязательства относительно ядерной программы. Он указал, что агентство внимательно следит за ситуацией вокруг СВПД и тщательно оценивает действия Ирана по соблюдению своих обязательств.