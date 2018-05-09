Газовые отношения России и Украины будут обсуждаться на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина 18 мая в Сочи. Ожидается, что в воскресенье, 13 мая, для подготовки визита Меркель в Россию отправится министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. А 10 мая Москву посетит министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Газовые отношения России и Украины будут обсуждаться на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина 18 мая в Сочи. Как рассказал журналистам в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, основными темами переговоров, помимо этого, будут двусторонние отношения, конфликт на Украине и ситуация в Сирии.Ожидается, что в воскресенье, 13 мая, для подготовки визита Меркель в Россию отправится министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Он также посетит Киев, передает ТАСС.В четверг, 10 мая, Москву посетит министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, он проведет переговоры с и.о. главы МИД России Сергеем Лавровым. В преддверии этой встречи посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung призвал европейских партнеров РФ к прагматизму и здравому смыслу в вопросе строительства газопровода "Северный поток — 2".По словам посла, проект не ведет к расколу Европы — напротив, строящийся газопровод "укрепляет взаимовыгодные отношения между Россией и ЕС в области энергетики, обеспечивает энергобезопасность Европы, делает нас вместе сильнее и ближе". Россия, подчеркнул Нечаев, никогда не использовала свои энергоресурсы в качестве политического инструмента.И реализация "Северного потока — 2" выгодна прежде всего с экономической точки зрения: российский природный газ дешевле, чем американский сжиженный газ, к переходу на который Вашингтон подталкивает страны Евросоюза. Кроме того, украинская газотранспортная система в настоящее время находится в плачевном состоянии, так что "Северный поток — 2" еще и укрепит энергобезопасность стран Европы.Тем временем польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил дело против "Газпрома" и пяти зарубежных компаний, ответственных за финансирование газопровода "Северный поток — 2". Европейские партнеры "Газпрома" по проекту — Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.В 2016 году польские чиновники проанализировали ходатайство о создании этими шестью компаниями совместного предприятия для строительства "Северного потока — 2" и решили, что создание СП может привести к ограничению конкуренции.Участники консорциума отозвали уведомление о концентрации, которое UOKiK трактует как "запрет на объединение", передает "Интерфакс". Теперь же, подозревают в Варшаве, стороны сделки, несмотря на отзыв этого уведомления, совместно реализуют проект, финансируя "Северный поток — 2".Проект "Северный поток — 2" предусматривает строительство от побережья России через Балтийское море до Германии газопровода протяженностью 1220 километров и общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши, других восточноевропейских и прибалтийских стран — и напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.Газопровод из двух ниток пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Ввод в строй "Северного потока — 2" намечен на конец 2019 года.