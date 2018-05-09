Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что игру за Суперкубок России в 2018 году планируют провести в нашей стране. Она должна состояться в июле перед началом следующего сезона. В суперкубковом матче встретятся Локомотив и победитель финала Кубка России.

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что игру за Суперкубок России в 2018 году планируют провести в нашей стране. Она должна состояться в июле перед началом следующего сезона. В суперкубковом матче встретятся "Локомотив" и победитель финала Кубка России."Матч точно будет в России. Вы видите, какое нам достается наследие, поэтому рассматриваются все варианты, где есть хорошая арена. Это пропаганда футбола. Проводим в таком формате, чтобы поддержать и новые стадионы", — приводит ТАСС слова Прядкина.Ранее заявлялось, что Суперкубок России может пройти за пределами нашей страны. В частности, назывались Катар и Казахстан. "Наши зарубежные партнеры тоже просят время, поэтому продолжим с ними общаться по следующему году. Эта идея для пропаганды российского футбола не уходит, мы будем ее разрабатывать", — отметил глава РФПЛ.Напомним, что в игре за Суперкубок встречаются действующий чемпион страны и обладатель Кубка России.