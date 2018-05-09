В рамках праздничных мероприятий полицейские приняли участие в автопробеге по местам памяти бойцов Великой Отечественной войны.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с ребятами патриотического движения "ЮНАРМИЯ" Гороховецкого района поддержали акцию «Георгиевская ленточка». К участию в акции присоединился председатель Совета ветеранов Гороховецкого ОМВД полковник милиции в отставке Александр Дмитриев.В преддверии празднования 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне на улицах города Гороховец и в селах Гороховецкого района жителям раздавали георгиевские ленточки – символа героизма, воинской доблести и славы защитников Родины.Инспекторы дорожно-патрульной службы останавливали автомобили и поздравляли водителей с наступающим Днем Победы. «Юнармейцы», в свою очередь, раздавали георгиевские ленточки водителям и пассажирам, напоминая участникам дорожного движения о том, как правильно носить символ на одежде, а так же помогали закрепить ленточку на автомобиле. Помимо этого «юные защитники» обратились к участникам дорожного движения с призывом о необходимости сообщать о грубых нарушениях в области ПДД в ГИБДД или полицию, дополнительно к ленточкам вручив предупредительные памятки с контактными номерами телефонов для связи. В заключении сотрудники ГИБДД напомнили жителям о важности соблюдения ПДД в период праздников.К акции «Георгиевская ленточка» присоединились и сотрудники ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району. Инспекторы, поздравляя автомобилистов с наступающим праздником и вручая им символы Победы, призывали соблюдать правила дорожного движения, не забывать о мерах безопасности, соблюдать скоростной режим, быть бдительными при проезде пешеходных переходов.Также, в рамках праздничных мероприятий, госавтоинспекторы совместно с военно-патриотическим клубом «Отвага» приняли участие в автопробеге, посвященном 9 Мая. Колонну возглавлял экипаж ДПС. На нескольких автомобилях полицейские и жители района проехали по маршруту расположения монументов, воздвигнутых в память о воинах, погибших в Великой Отечественной войне. У каждого из памятников участники автопробега склонили головы в скорбной минуте молчания и возложили цветы к подножию монументов.