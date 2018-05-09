В первой шеренге «Бессмертного полка» – портреты 24-х владимирцев, удостоенных звания Героя Советского Союза.
Во Владимире торжественным маршем от Садовой площади до площади Победы прошел «Бессмертный полк». В шествии приняли участие руководители Владимирской области, многие из которых несли портреты своих родных фронтовиков. Губернатор Светлана Орлова
прошла с фотографией своего отца, ветерана Великой Отечественной войны Юрия Ивановича Павлова. Эта акция стала самым масштабным мероприятием Дня Победы. В этом году в ней приняли участие более 22 тысяч человек.
В первой шеренге «Бессмертного полка» – портреты 24-х владимирцев, удостоенных звания Героя Советского Союза. Их именами названы улицы и школы областного центра, им посвящают книги и фильмы. Портреты героев пронесли юнармейцы. Это внуки и правнуки победителей.
Право возглавить шествие со знаменем Победы на легендарном автомобиле «Победа», который в 2016 году принял участие в масштабном международном общественно-патриотическом проекте «Звезда нашей Великой Победы», было предоставлено юнармейцу Петушинского района Елене Морозовой. Она была награждена золотым знаком отличия юнармейского движения России.
Впервые «Бессмертный полк» прошел по улицам Владимира в 2013 году. Тогда в шеренгах с портретами своих родных участников войны промаршировали 800 человек.