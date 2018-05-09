Российский футбольный союз опубликовал список арбитров, назначенных на матчи заключительного тура чемпионата России по футболу, который пройдет 13 мая. Напомним, что все встречи начнутся в 14:00 по московскому времени. Центральную игру тура между Спартаком и Динамо обслужит Сергей Карасев.

Российский футбольный союз опубликовал список арбитров, назначенных на матчи заключительного тура чемпионата России по футболу, который пройдет 13 мая. Напомним, что все встречи начнутся в 14:00 по московскому времени. Центральную игру тура между "Спартаком" и "Динамо" обслужит Сергей Карасев.На матч ЦСКА – "Анжи" назначен Сергей Лапочкин. Алексей Матюнин рассудит "Зенит" и "СКА-Хабаровск". На игре "Арсенал" – "Локомотив" будет работать Евгений Турбин. Встречу "Краснодара" и "Рубина" обслужит Сергей Иванов.Остальные матчи: "Уфа" – "Тосно" – судья Виталий Мешков, "Ростов" – "Урал" – Михаил Вилков, "Амкар" – "Ахмат" – Алексей Николаев.Напомним, что в случае победы "Спартака" над "Динамо" команда Массимо Карреры завоюет серебряные медали чемпионата России и прямую путевку в Лигу чемпионов.