Президент Александр Лукашенко призвал не политизировать акцию Бессмертный полк в Белоруссии, заявив, что в стране никому не запрещают чтить память погибших в Великой Отечественной войне.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси никто не запрещал чтить память павших в ВОВ. И предложил не политизировать акцию "Бессмертный полк".Никто никогда в Беларуси святое не запрещал, подчеркнул белорусский лидер, и запрещать не будет. Если народ просит, в следующем году – будет организовано, добавил президент.Президент напомнил, что в День Победы в Белоруссии ранее проводилась подобная акция, но из-за возраста ветеранов от шествия решили отказаться, выбрав формат для памятных мероприятий на площади Победы.Власти Минска отказали в проведении шествия под названием "Бессмертный полк", потому что у них на 9 мая запланирована акция "Беларусь помнит", и предложили активистам присоединиться, передает "Интерфакс".