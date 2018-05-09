Парадные расчеты прошли торжественным маршем по Красной площади. В этом году в пешей части парада принимают участие 33 парадных расчета - более 13 тысяч человек. Торжественный марш открыла рота барабанщиков Московского военного музыкального училища Минобороны имени генерал-лейтенанта Халилова.

Парадные расчеты прошли торжественным маршем по Красной площади. Парадом командует главком Сухопутных войск Олег Салюков.В этом году в пешей части парада принимают участие 33 парадных расчета — более 13 тысяч человек. Торжественный марш открыла рота барабанщиков Московского военного музыкального училища Минобороны имени генерал-лейтенанта Халилова.За барабанщиками последовали знаменные группы с флагом России, Знаменем Победы и знаменем Вооруженных сил РФ.По Красной площади промаршировали самые юные участники парада - воспитанники московского и тверского суворовских училищ, севастопольские нахимовцы.Впервые по брусчатке прошли кадеты Президентского кадетского училища войск Национальной гвардии и юнармейцы.Также впервые в этом году по главной площади страны прошло подразделение военной полиции.Но самый красивый парадный расчет, конечно, был представлен сводным батальоном девушек-курсанток Военного университета, Вольского военного института материального обеспечения, Военной академии связи имени Маршала Советского Союза Буденного и Военно-космической академии имени Можайского.