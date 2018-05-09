В МИД РФ охарактеризовали новые санкции США против оборонных структур РФ как попытку наказать тех, кто оказался причастен к провалу последнего американского ракетного удара по Сирии.

Новые санкции США – это попытка наказать тех, кто причастен к провалу ракетного удара в Сирии, который 14 апреля предприняла Америка совместно с Великобританией и Францией в нарушение международного права, считают в МИД РФ.Это подтверждает включение в санкционный список Гатчинского учебного центра зенитных войск Военно-космической академии имени Александра Можайского и 183-го гвардейского зенитного ракетного полка Вооруженных Сил Российской Федерации, уверена Москва. Очевидно – за хорошее обучение, уверены во внешнеполитическом ведомстве. Также обратили внимание на присутствие в списке Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России и компании "Рособоронэкспорт".Но ни экономическое, ни военное давление не могут заставить Россию отказаться от собственных интересов, передает "Интерфакс".