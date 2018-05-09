В рамках флешмоба Споем вместе, объявленного телеканалом Россия и социальной сетью Одноклассники ко Дню Победы, более миллиона человек исполнили народную песню Катюша. Свои видеозаписи участники акции из разных регионов России и других стран делали с помощью мобильного приложения OK Live и функции караоке.

В рамках флешмоба "Споем вместе", объявленного телеканалом "Россия" и социальной сетью "Одноклассники" ко Дню Победы, более миллиона человек исполнили народную песню "Катюша". Свои видеозаписи участники акции из разных регионов России и других стран — от побережья Черного моря до Хабаровска, с гор Тывы, улиц Москвы, Ялты и других городов — делали с помощью мобильного приложения OK Live и функции "караоке". В акции приняли участие дети и взрослые, ветераны и школьники, целые классы музыкальных школ и полки."Итогом акции стал музыкальный клип, в который вошли наиболее оригинальные ролики, он был показан в рамках специального информационного канала, приуроченного ко Дню Победы. Участники записывали свои ролики дома и в офисах, музыкальных школах и казармах", — рассказал начальник Службы новых медиа телеканала "Россия" Антон Коробков-Землянский.В акции приняли участие и известные люди, в частности, певицы Валерия, Виктория Дайнеко, телеведущий Дмитрий Губерниев, олимпийская чемпионка Елена Слесаренко, актриса Мария Аронова и многие другие."Пользователи ОК всегда открыто выражают свои эмоции, а в преддверии Дня Победы публикуют особенно много интересного личного контента. Прямые трансляции пользователей с каждым годом становятся все популярнее, за последний год число просмотров стримов выросло в три раза, — рассказала директор по продуктам "Видео" и OK Live социальной сети "Одноклассники" Марина Краснова. — Мы поддерживаем уникальных авторов, которые с помощью технологий стриминга могут показать себя многомиллионной аудитории соцсети. Благодаря совместному проекту с телеканалом "Россия" самые талантливые пользователи получили возможность спеть любимую песню ко Дню Победы, поделиться ей со своими друзьями и попасть в эфир телеканала".