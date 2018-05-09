Находящиеся на Южном вокзале Брюсселя люди в среду услышали громкий звук взрыва. По сообщению местных СМИ, в настоящее время из здания вокзала идет эвакуация, люди выбегают с криками. В район вокзала съезжаются машины полиции и скорой помощи.

Находящиеся на Южном вокзале Брюсселя люди в среду услышали громкий звук взрыва. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, в настоящее время из здания вокзала идет эвакуация, люди выбегают с криками.В район вокзала съезжаются машины полиции и скорой помощи, сотрудники правоохранительных органов блокируют территорию по периметру.Внешних повреждений здания вокзала не видно, дыма нет. Сведений о пострадавших на данный момент нет.