В украинской Полтаве сотрудники полиции изъяли у одного из участников торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, буденовку с серпом, молотом и пятиконечной звездой. Головной убор надел 41-летний мужчина, который принимал участие в памятном шествии. По этому факту завели уголовное дело.

В украинской Полтаве сотрудники полиции изъяли у одного из участников торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, буденовку с серпом, молотом и пятиконечной звездой.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления Нацполиции Украины, буденовку надел 41-летний мужчина, который принимал участие в памятном шествии. По этому факту завели уголовное дело в рамках закона о декоммунизации.В целом мероприятия ко Дню Победы в городе прошли спокойно, добавили в пресс-службе.Закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине с мая 2015 года.