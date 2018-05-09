После окончания войны в 1952 году Прасковья Кузьминична начала свою трудовую деятельность в должности паспортистки в родном городе Троицке, где прослужила более 30 лет...

В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне начальник УВД по ТиНАО полковник полиции Шамиль Сибанов и сотрудники окружного Управления посетили труженика тыла и ветерана органов внутренних дел Симакову Прасковью Кузьминичну, чтобы поздравить со знаменательным для всей страны праздником.Труженик тыла Симакова Прасковья Кузьминична родилась 25 сентября 1927 года, в прошлом году она отметила свой 90-летний юбилей. После окончания войны в 1952 году Прасковья Кузьминична начала свою трудовую деятельность в должности паспортистки в родном городе Троицке, где прослужила более 30 лет. Сейчас Прасковья Кузьминична на заслуженном отдыхе, но всегда рада и готова поделиться с молодым поколением сотрудников органов внутренних дел своим опытом.Начальник УВД по ТиНАО полковник полиции Шамиль Сибанов от себя и всего личного состава Управления сердечно поздравил Прасковью Кузьминичну с праздником, пожелал ей здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и мирного неба, а также поблагодарил ветерана за долгую и верную службу в органах внутренних дел.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79