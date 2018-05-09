В свои девяноста четыре Дмитрий Александрович бодр и подтянут. Выправка военная – 26 лет отдал службе в МВД. Полковник милиции в отставке, заслуженный работник МВД.

О ветеране Великой Отечественной войны Дмитрии Александровиче Исаеве впору книгу писать – воспоминаний ценнейших много. Жизнь он прожил нелёгкую, судьба не раз его проверяла на прочность, подкидывая тяжёлые испытания. О пройденном пути ветеран вспоминает с большой любовью, и, по его собственному признанию, если б заново жизнь прожить, оставил бы всё как есть.В свои девяноста четыре Дмитрий Александрович бодр и подтянут. Выправка военная – 26 лет отдал службе в МВД. Полковник милиции, заслуженный работник МВД.Редко встретишь человека в возрасте, который бы детально помнил все вехи своей жизни. О каждом дне войны он может рассказать так, словно вчера это было, а не в 41-м.Вспоминания свои он хранит в большом альбоме с названием «Семейная летопись», подаренном ему председателем совета ветеранов УВД Владимирской области генерал-майором Юрием Астаховым. Вести летопись жизни семьи Дмитрий Александрович начал пять лет назад.Это настоящая сокровищница, где хранятся живописные «картинки» его жизни. Здесь самые трогательные и яркие воспоминания с раннего детства.… Маленький старенький домик. Усыпанная шишками пушистая красавица-ель под окнами. Красный уголок в избе, иконы, лампадка. Молящаяся мать. Добрая и заботливая няня Дуняша, убаюкивающая на руках Митюшу. Братья, сестра. Деревенские друзья-озорники. Весёлые гулянья весной в дни выгона скота с песнями и хороводами. Катание на коньках. Встреча участников легендарной Челюскинской экспедиции. Добрая, но строгая первая учительница...Митя родился в простой крестьянской семье. Отец, Александр Кузьмич, работал на хлебокомбинате в родной деревеньке Кузьмадино Юрьев-Польского района. Мама, Ксения Алексеевна, в колхозе трудилась, хлопотала по дому – забот хватало, семья большая. Трое сыновей и маленькая дочка.Жили небогато, но дружно. В 33-м мама сильно заболела – порок сердца. Обращались к столичным профессорам – тщетно, они лишь подтвердили страшный диагноз. Ксения Алексеевна не раз ездила в Москву, продавала всё, что можно. Все сбережения – на лекарства. Но в 35-м её не стало.Мальчишки отца поддерживали, помогали, чем могли – изгородь вокруг дома поставят, деревья в саду посадят… Трудно им было без материнской любви и заботы, да и рук женских в доме не хватало.Отец женился тогда на односельчанке Марии Николаевне. Женщина в детсаду работала, ребятишек очень любила, но своих не имела – помогала племянника воспитывать. Детей супруга приняла как родных. За любовь, заботу и терпение Бог ей дочку подарил Валюшу.– Хоть и не родная Мария Николаевна мне была, – говорит Дмитрий Александрович, – а всю жизнь я её мамой называл. Такая женщина добрая и хорошая была. Любила она нас, и мы ей отвечали тем же.Учился Митя охотно, после 7-го класса надумал в Ивановский текстильный техникум поступать, экзамены сдал успешно, но по конкурсу не прошёл. Решил, что непременно образование получит, только позже, а пока второй раз в 7-й класс пошёл, чтоб с отличием школу окончить. Так и вышло. Два года проучился в Кольчугинском техникуме обработки цветных металлов.А потом война началась. Призвали Дмитрия в 41-м, ему тогда и 18 не исполнилось. Отец и братья – тоже на фронте.– Был у меня хороший друг Серёжа Блинов, старше меня на год, – рассказывает Исаев. – Грамотный, толковый парень. Когда в офицерскую школу курсантов набирали, его приняли, а мне отказали – медкомиссию не прошёл, больно худой был. Как я тогда переживал – учиться очень хотелось, и с другом расставаться жаль было. Из их лыжного батальона никто не выжил, погибли в снегах Подмосковья все.На станции Тихонова Пустынь, недалеко от Калуги, эшелон, где был Дмитрий, получил первое боевое крещение:– Мы в поезде. Около полудня показался немецкий самолёт, на бреющем полёте пролетел вдоль эшелона, стреляя. По команде «воздух!» мы все как один легли на землю. Отстреливаться не могли – оружия не было. Солдаты не пострадали, фашисты лишь котёл в паровозе пробили – пар повалил. Это фашистские разведчики были...В 42-м направили на Брянский фронт, был миномётчиком 328-й стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении Сухиничей (важный стратегический объект), деревень и сёл Калужской и Брянской областей. Наступали в составе 16-й армии, командовал прославленный полководец Рокоссовский. В мае 42-го 328-й дивизии присвоили звание гвардейской, она стала именоваться 31-й гвардейской стрелковой. Гвардейское знамя вручал сам Рокоссовский.Исаева направили на учёбу в отдельный учебный батальон. Учебку он закончил на отлично, присвоили звание «гвардии старший сержант» и зачислили в штат учебного батальона на должность замкомандира миномётного взвода. В ожесточённые бои их батальон бросали в самое пекло. Туго приходилось.В бою за опорный пункт Зимницы Исаева судьба вновь уберегла – получил лишь лёгкое ранение. Когда поправился, из госпиталя в часть вернулся.В начале февраля 43-го их дивизия перешла в наступление. Немцы хорошо укрепились, сопротивление оказывали упорное. Каждый новый рубеж брался после тяжелейших боёв.– 27 февраля 43-го я отчётливо помню, – рассказывает он. – Батальон наш с боем взял населённый пункт Слободку. Немцы тогда, отчаявшись, открыли ураганный огонь. Артиллеристы и миномётчики вступили с врагом в поединок – заставили фашистов отступить и прекратить огонь.Вечером заняли деревню в двух километрах от Слободки. Но отдохнуть не удалось – немцы предприняли контратаку. Основные силы нашего батальона расположились в деревне, мой миномётный расчёт (пять человек) – на её окраине. Против нас 30-40 немцев в маскировочных белых халатах. Они надумали ползком до нас добраться, чтоб атаковать. Обнаружили мы их, когда стрелять из миномёта было поздно. Схватили винтовки, автоматы, строчили, как угорелые. А тут, как назло, пулемёт заглох. Мы было за гранаты взялись – немцы в метрах 30 от нас, тут-то пулемёт наш заработал. Немцы не выдержали, повернули вспять. Их план окружить деревню мы сорвали. За мужество в этом бою Дмитрия Александровича Исаева наградили медалью «За отвагу».С самого утра следующего дня сражались за Чёрный Ручей, населённый пункт был хорошо укреплён немцами. Фашисты сопротивлялись упорно – вперёд бросали танки и пехоту. В разгар боя Дмитрия тяжело ранило – задело осколками разорвавшейся мины в руку, ногу и бок. Эвакуировали в московский госпиталь. Здесь 12 дней он пробыл в коме – между жизнью и смертью.– А на поправку как пошёл? Санитарочка принесла стакан клюквы. «Ешь, сынок», – говорит. Так и склевал по ягодке. Кислющая она была. То ли организм молодой с недугом сам справился, то ли клюковка мне так помогла – не знаю. Но силы появились, жить молодому очень сильно хотелось. Врачи стали настаивать на ампутации – гангрена пошла. Боялся, как же я инвалидом останусь…Но руки-ноги, слава Богу, остались целы. Однако дали инвалидность, вторую группу.Из армии демобилизовали.– Словами не описать, как мне было тяжело и невыносимо, когда домой приехал. Братья и отец так и не вернулись. Остались мы вчетвером – мама, две сестрёнки, да я, калека. Ой, как непросто было мачехе с нами! Она меня выходила. Лучший кусок не девчонкам, мне отдавала. То стакан мёда принесёт, то сметанки… Откуда только доставала?!Через год я на ноги встал. Почти окреп – рана, не заживавшая долго, давала о себе знать. Руку я постоянно разрабатывал, чтоб была рабочей, а не висела плетью.Женился. Свадьба была скромная, но весёлая. С супругой Еленой Георгиевной душа в душу прожили счастливо 46 лет. Воспитали двух дочерей.Дмитрий Исаев награждён орденами Отечественной войны I степени, имеет «Знак Почёта», много медалей.В мае 44-го он сменил серую солдатскую шинель на синюю милицейскую. Назначили его оперуполномоченным Юрьев-Польского РОВД. Хоть и образования специального у Дмитрия не было, на службу приняли охотно – парень настойчивый, обязательный, фронтовой опыт за плечами. А милицейский опыт с годами у старших товарищей перенял.В 49-м, в 25 лет – уже начальник Небыловского РОВД. Спустя девять лет возглавил милицию в Покрове и Петушках. В январе 63-го Исаев стал руководить Ковровским ГОВД.В 69-м вышел на пенсию. Но на месте сидеть Дмитрий Александрович не привык – работал в горисполкоме заведующим отделом по труду и социальным вопросам.Сейчас он на заслуженном отдыхе. Много читает (большая библиотека), выписывает газеты, следит за новостями в стране и мире. По-прежнему интересуется спортом – футбол и баскетбол по телевизору не пропускает. А на досуге пишет свою «Семейную летопись» – историю, которая останется на века, его правнукам, праправнукам...20 декабря 2013 г. Дмитрию Александровичу присвоено п звание «Почетный гражданин г. Коврова» . Он входит в состав Совета почетных граждан г. Коврова.Полковник Исаев очень дорожит теми людьми, с кем ему удостоилось познакомиться, работать, служить за всю свою длинную и плодотворную, но трудную дорогу.Во всём ему помогает и всячески поддерживает вот уже более двадцати лет его добрая и верная спутница Ольга Ивановна. Вместе они заботятся о внучке и правнуке, помогают воспитывать правнучку. Семья крепкая и очень дружная. У этих людей однозначно можно учиться достойно жить и любить.Екатерина Таранец