Суд в Хельсинки признал невменяемым мужчину, въехавшего на автомобиле в толпу пешеходов в центре Хельсинки в июле 2017 года. Мужчину направили на принудительное лечение.

Суд в Хельсинки признал невменяемым мужчину, въехавшего на автомобиле в толпу пешеходов в центре Хельсинки в июле 2017 года. Мужчину направили на принудительное лечение, сообщает ТАСС.Прокуратура требовала для финна уголовного наказания за убийство, шесть покушений на убийство и нарушение безопасности дорожного движения с отягчающими обстоятельствами. Однако тюремный срок мужчине заменили принудительным лечением."Поскольку во время преступления обвиняемый, по заключению специалистов, был невменяем, действия в отношении него будут предприниматься в рамках системы здравоохранения", — говорится в постановлении суда.Трагический инцидент произошел в Хельсинки 28 июля 2017 года. По данным полиции, мужчина на автомобиле "Ягуар" двигался со значительным превышением скорости по центральным улицам столицы Финляндии и намеренно наехал на шестерых прохожих. В результате погибла гражданка Финляндии, несколько пострадали, в их числе — двое россиян. Позже водитель заявил, что в момент происшествия у него был психоз и паническая атака. По словам мужчины, он не понимал, что делает.