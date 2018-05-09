На Красной площади в Москве стартовал Парад Победы в честь 73-й годовщины капитуляции нацисткой Германии. В самом сердце столицы – тысячи солдат, новинки военной техники и раритетный танк Т-34.

На Красной площади в Москве стартовал Парад Победы в честь 73-й годовщины капитуляции нацисткой Германии. В самом сердце столицы – тысячи солдат, новинки военной техники и раритетный танк Т-34.Среди гостей мероприятия – высшие государственные чины и иностранные лидеры. Прямую трансляцию ведет телеканал "Россия 24". После завершения парада пройдет акция "Бессмертный полк".