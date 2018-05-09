Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Хасаном Роухани заявил о намерении Парижа продолжать выполнять заключенное в 2015 году ядерное соглашение с Ираном.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Хасаном Роухани заявил о намерении Парижа продолжать выполнять заключенное в 2015 году ядерное соглашение с Ираном, сообщает ТАСС"Президент республики напомнил о желании Франции продолжать осуществлять ядерное соглашение с Ираном во всех его параметрах. Он подчеркнул важность того, чтобы Иран делал то же самое" — говорится в заявлении Елисейского дворца.Ранее лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран "проявить сдержанность" в ответ на решение США выйти из ядерного соглашения.