Известный хоккейный специалист Петр Воробьев, являющийся также отцом исполняющего обязанности главного тренера сборной России, рассказал о взаимоотношениях с Олегом Знарком после назначения сына. Он признался, что Илья испытывает чувство неловкости по отношению к экс-наставнику национальной команды.

Известный хоккейный специалист Петр Воробьев, являющийся также отцом исполняющего обязанности главного тренера сборной России, рассказал о взаимоотношениях с Олегом Знарком после назначения сына. Он признался, что Илья испытывает чувство неловкости по отношению к экс-наставнику национальной команды."Я лично звонил Олегу Валерьевичу, хотел поговорить. Но он не стал снимать трубку. Видимо, считает себя обиженным. Перезванивать я не стал, зачем? Нам оправдываться не в чем. Я вообще ничего не знал про это назначение. Илья тоже никому не навязывался. Но чувство неловкости у него все равно присутствует, конечно", — цитирует Воробьева Sportsdaily.ru.Также он рассказал, почему его сын согласился возглавить сборную России. "На таком уровне "нет" не говорят. Или тебя выбирают, или задвигают. Отказываться нельзя, это будет большой глупостью. Второй раз не позовут. Тут вопрос решается на серьезном уровне, это не просто так", — добавил Воробьев.