Сегодня наша страна отмечает великий праздник – День Победы. И вновь со всех сторон на головы граждан сыплются снаряды информационной войны. Оказывается, что праздновать на самом деле нечего, ведь СССР был чуть ли не хуже Третьего Рейха, и вообще – трупами завалили. Кто-то похитрее заходит с другой стороны, говоря, мол, хватит уже ворошить былое, сколько можно. Да, подвиг был, но нынешнее поколение айфонов к нему не имеет никакого отношения – богатыри не вы!, нужно жить дальше.

Сегодня наша страна отмечаетвеликий праздник – День Победы. И вновь со всех сторон на головы граждан сыплютсяснаряды информационной войны. Оказывается, что праздновать на самом деле нечего,ведь СССР был чуть ли не хуже Третьего Рейха, и вообще – "трупами завалили". Кто-то похитреезаходит с другой стороны, говоря, мол, хватит уже ворошить былое, сколькоможно. Да, подвиг был, но нынешнее "поколение айфонов" к нему не имеет никакогоотношения – "богатыри не вы!", нужно жить дальше.Как нетрудно догадаться, подобныйнакал разоблачений и пропаганды неспроста. И цель всего этого, как и в любыхдругих жарких исторических спорах – не непосредственно оценка прошлого, а еевлияние на наше общее настоящее и будущее. Именно за происходящее здесь исейчас разворачивается самая настоящая борьба, ведь приз за выигрыш – вполнеосязаемые ресурсы, гешефты и преференции для определенных влиятельных сил.Здесь важно понимать, что ВеликаяОтечественная война имеет высочайшую, почти сакральную важность для"культурного кода" нашей нации. Это наш трудный, трагичный, но при этомуспешный опыт выживания в смертельной схватке на истребление. Как это всегдабывает, со временем в народной памяти детали о любом историческом событии стираются,огрубляются, упрощаются, дальше – больше, пока в памяти не останется некий"сухой остаток". Тот самый "урок истории" – и то, что мы вынесли из него, самымнепосредственным образом будет влиять на дальнейшую жизнь.Так вот, если желать нашему народудобра, то при формировании общественного мнения в коллективном сознании долженсоздаваться образ героизма, стойкости, верности идеалам и Родине. Это приводитк закреплению культурных поведенческих стереотипов в формате репликиэйзенштейновского Александра Невского "Если кто с мечом к нам войдет, от меча ипогибнет" – так уже было, и так будет впредь. Мы – мирные люди, но нашбронепоезд стоит на запасном пути, не влезай – убьет! Такой подход работает на превентивноепресечение внешней военной агрессии и повышает шансы на выживание в случае,если акт такой агрессии все же состоится. В этом плане празднование Дня Победы– это "ритуал причастности", "декларация о намерениях" широких масс населения.Здесь зачастую ряд гражданначинает возражать: это пропаганда, из нас готовят пушечное мясо, чтобы мыпогибали за чужие интересы. Во-первых, стоит понимать и помнить, что агрессиянацистов – это была акция, направленная на тотальное уничтожение, людисражались не только за советский общественно-экономический строй (хотя,разумеется, и за него тоже), но и вообще за право остаться в истории.Во-вторых, да, действительно, все хотят жить, никто не хочет погибать вмясорубке войны, но здесь есть очень значимая и не для всех очевидная "палка одвух концах".Если народ не на словах, а наделе готов защищать себя, стоять насмерть, рвать на куски супостата – количествожелающих попробовать его на прочность сильно снижается. Издревле захватническаявойна – это своего рода бизнес-кампания по насильственному изъятию ресурсов, которыедолжны с лихвой перекрыть все понесенные издержки и принести "профит". А еслидля агрессора стоит вопрос, не снимут ли в процессе шкуру с него самого –привлекательность данной авантюры сильно падает.Если же в социальной системецарит нездоровый, патологичный псевдопацифизм, люди не желают сражаться за свойдом и свою культуру, готовы идти на любые уступки – тогда они как раз ипревращаются в глазах хищников в весьма лакомый кусочек, который можно и даженужно съесть. Это сытно, вкусно – и без последствий. Такая социальная системапревращается в аморфную массу, где элементы-индивидуумы ставят превыше всегосвои личные сиюминутные выгоды и потребности – и в итоге проигрывают все,включая тех, кто мечтает "спрятаться, пересидеть или договориться".Поэтому, если желать стране илюдям не добра, а зла, нужно показывать трусость, глупость, подлость ипредательство – что на любой войне, помимо отваги и героизма, всегдаприсутствует – и возводить это в абсолют. Формировать образ нас "диких варваров"и цивилизованного неприятеля, у которого есть своя правда. Все это работает навыстраивание вполне четкой линии – сопротивление бесполезно. Как говорится врасхожей фразе, если изнасилование неизбежно, расслабьтесь и попытайтесьполучить удовольствие.Совсем скоро очевидцев техсобытий не останется. Великая Отечественная война будет планомерно "схлопываться" в нашемсознании, уходя все глубже в архив коллективной народной памяти. Этозакономерный процесс. Но события тех лет не пропадут бесследно под временнойтолщей, оставив где-то внутри нас бесценный опыт, полученный в ходе отчаяннойкровопролитной схватки за выживание, где мы одержали верх. Наше отношение кэтому опыту сформирует определенные поведенческие установки, который нас будутоберегать или же погубят. За это и ведется информационная борьба, и, ксожалению, в ней мы пока что вынуждены выступать в роли отчаянных партизан.Но в любом случае выбор за нами:какой урок мы извлечем, какой отпечаток оставит та война в нашей памяти, какоепослание через пространство и время будет передано по артериям культуры нашимпотомкам.