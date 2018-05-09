09.05.2018

2018-05-09 17:45:31

Под Москвой пьяная женщина протаранила 6 машин

На Каширском шоссе в Подмосковье произошла массовая авария. Женщина протаранила шесть автомобилей.



Виновница ДТП была пьяна, передает РЕН ТВ. Девушка обругала других участников столкновения и попыталась скрыться, но ее остановили. Обстоятельства случившегося устанавливаются.