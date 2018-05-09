Майор внутренней службы Эльвира Максутова поздравила 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны майора в отставке Бориса Ивановича Долбилина с праздником...

Помощник начальника по работе с личным составом Отдела МВД России по Замоскворецкому району майор внутренней службы Эльвира Максутова поздравила 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны майора в отставке Бориса Ивановича Долбилина.В июне 1941-го в возрасте 20 лет Борис Иванович был направлен разведчиком связи в Монгольскую Народную Республику. Ветеран вспоминал, как участвовал в боевых действиях с Японией, как после демобилизации, когда работал слесарем в артели «Металлотара», его вызвали в райком партии и убедили, что ему необходимо идти служить в милицию, где он и остался. В конце августа 1976 года ушел в отставку подполковником. На пенсии Борис Иванович сотрудничал с ветеранской организацией, где делился своим опытом с молодыми сотрудниками, которые ему всегда были рады.За время службы был награжден различными наградами, в том числе медалями Жукова, «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и многими другими.Эльвира Максутова поздравила ветерана, вручила ему цветы, пожелала крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61