Британская полиция арестовала 24-летнего Дункана Ширмана из Оксфорда, который в начале мае вступил в перестрелку с представителями власти. В результате инцидента один человек получил несмертельные ранения. Судьбу Ширмана скоро определит суд.

Британская полиция арестовала 24-летнего Дункана Ширмана из Оксфорда, который в начале мае вступил в перестрелку с представителями власти. В результате инцидента один человек получил несмертельные ранения. Судьбу Ширмана скоро определит суд, сообщает РИА Новости.Британца обвиняют во владении огнестрельным оружием с намерением вызвать страх, а также попыткой распылить вредные вещества. Суд над жителем Оксфорда начнется 9 мая.Дункан Ширман устроил стрельбу у Парадайз Сквер в Оксфорде. Молодой человек стрелял из частного дома, полиция открыла огонь в ответ. Одному человеку, получившему неопасные для жизни ранения, медики оказали помощь.Полицейские несколько часов вели переговоры с нарушителем, после чего Ширман сдался властям.