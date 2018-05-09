Сегодня этого достойного человека уже нет с нами, но живы его воспоминания о войне, рассказы о буднях простого пехотинца, в каждой строчке которых заложено завещание беречь то, за что воевали простые советские солдаты.

В канун Дня Победы все ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и просто живые свидетели получают поздравления. Но современное поколение не забывает и о тех, кото уже нет в этом мире. Память об их подвиге будет жить вечно. Один из них, простой солдат Гай Алексеевич Шахмаев, вместе со своими однополчанами внес бесценный вклад в общую победу.Ветеран войны родился а Татарстане. Едва ему исполнилось 17 лет, пришла повестка в армию. Шёл 43 год… О своём боевом пути, который завершился в самом Берлине, Гай Алексеевич всегда вспоминал с горечью – слишком много было пережито, слишком многих потерял. Боль душевная усиливалась и физической от двух тяжелых ранений, полученных на фронте.Из воспоминаний Гая Алексеевича Шахмаева:«В первый бой я попал на Орловско-Курской дуге в начале августа 1943г. Что там было …. Все в дыму, все горит, все взрывается! А у нас только винтовки и другого вооружения не было. Посчастливилось мне как то раздобыть автомат, так у меня его разведчики и забрали. Тебе, говорят, он не так нужен как нам. Что делать – отдал.25 августа пошли в наступление. Сотни километров пешком до 2 октября, когда меня ранило в первый раз. Немцы отступят, займут в деревне оборону, мы подходим. Только подошли, они открывают огонь, мы по ним тоже стреляем. Ранило меня за Днепром, не один месяц провел в госпитале.После выписки отправили в запасной полк. И снова в наступление. В Польше освобождали Познань, потом была река Нарев, приток Вислы. Захватили плацдарм. Держали его долго, потом немцы перешли в контратаку.Через несколько дней меня снова ранило, все кости в ступне раздробило. На этот раз лежал в госпитале в Бресте, выздоровел и записался в танковую школу. Учился в отдельном учебном танковом полку первого Белорусского фронта. Один танк, в котором я был, сгорел в бою – гусеницу подбило и правый задний бак загорелся. Экипаж не пострадал – вылезли через башню и передний люк. Это было уже на Зееловских высотах под Берлином. Сражение за высоты длилось три дня. Пока ждали другой танк, война и кончилась. Остался наш полк под Берлином. В нем, на территории Германии, я еще и дальше служил несколько лет….»После войны Гай Алексеевич служил в должности пожарного бойца ВПК № 4 ОПО УМВД Кировского облисполкома. С 1954 г. назначен командиром этого отделения, с 1958г. – помощником инструктора по профилактике. С декабря 1962 г. по март 1969г. был уже старшиной комендатуры 76 отряда 57 отдела ВВ МООП РСФСР, затем – начальником хозчасти 542 полка 96-й дивизии ВО МВД СССР. Уволился со службы Гай Алексеевич в 1971г. и переехал жить в город Струнино Александровского района, где и закончился его жизненный путь.Сегодня этого достойного человека уже нет с нами, но живы его воспоминания о войне, рассказы о буднях простого пехотинца, в каждой строчке которых заложено завещание беречь то, за что воевали простые советские солдаты.