Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ выход Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном и ситуацию в Сирии. В контексте положения дел в Сирии обсуждались и ночные авиаудары Израиля по объектам в Арабской Республике.

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ выход Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном и ситуацию в Сирии. В контексте положения дел в Сирии обсуждались и ночные авиаудары Израиля по объектам в Арабской Республике, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам пресс-секретаря, по сирийскому вопросу "состоялся детальный обмен мнениями в связи с предстоящими сегодня переговорами Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху".На совещании Совета безопасности РФ также обсуждались актуальные внутрироссийские вопросы, передает ТАСС. И, конечно же, участники совещания обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы, рассказал Песков.В совещании участвовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, исполняющие обязанности главы администрации Кремля Антон Вайно, министра обороны — Сергей Шойгу, министра иностранных дел — Сергей Лавров, министра внутренних дел — Владимир Колокольцев, главы ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также и. о. спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.По словам Пескова, Владимир Путин 9 мая также побеседовал с находящимся в Москве главой правительства Иракского Курдистана Нечирваном Барзани. "Это было краткое общение", — уточнил пресс-секретарь.