Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков обозначил позицию Кремля по поводу инцидента с ветераном после Парада Победы. Глава государства счел такие ситуации недопустимыми.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков обозначил позицию Кремля по поводу инцидента с ветераном после Парада Победы. Глава государства счел такие ситуации недопустимыми.Песков рассказал, как Путин отреагировал на тот факт, что сотрудники охраны оттеснили ветерана. Представитель Кремля подчеркнул, что произошедшее является непреднамеренной случайностью."Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь", – цитирует пресс-секретаря главы государства сайт радиостанции "Говорит Москва". Последует ли какое-либо наказание для охранника, неизвестно.Казус случился сразу после Парада Победы. Ветеран хотел подойти к Путину и пожать ему руку, но пожилого человека оттеснила охрана.Репортер телеканала "Россия 24" заявил, что главе государства это не понравилось. Политик подошел к ветерану, поздоровался с ним и позвал пройти в Александровский сад в компании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Сербии Александра Вучича.Произошедшее запечатлели на видео. Ролик опубликовал Life.ru.Напомним, что перед началом Парада произошел другой любопытный инцидент. Как писали , президент России помог женщине-ветерану.