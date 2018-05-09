После окончания Парада Победы на Красной площади Владимир Путин с ветеранами и гостями отправился в Александровский сад, чтобы возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата.

После окончания Парада Победы на Красной площади Владимир Путин с ветеранами и гостями отправился в Александровский сад, чтобы возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата.Президента сопровождали сербский лидер Александр Вучич и премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.Путин за руку поприветствовал стоявших рядом ветеранов, политиков, иностранных гостей.