Президент России Владимир Путин в четвертый раз принял участие в акции Бессмертный полк. Вместе с Путиным сегодня во всех праздничных мероприятиях участвуют президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Президент России Владимир Путин в четвертый раз принял участие в акции "Бессмертный полк".Вместе с Путиным сегодня во всех праздничных мероприятиях участвуют президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.Нетаньяху нес в руках портрет участника Великой Отечественной войны, Вучич — изображение своего дедушки.Российский президент возглавил шествие с портретом отца-фронтовика.На Красной площади Путин поблагодарил участников акции и отправился в Кремль на переговоры с израильским лидером.Акция "Бессмертный полк" проходит в 7 раз: ее участники выходят на марш с портретами своих близких — участников войны. На сайте "Бессмертного полка" все желающие могут открыть страничку своих родных.