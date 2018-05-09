Российского тяжелоатлета Николая Панайотиди поймали на употреблении запрещенных веществ. В допинг-пробе 19-летнего спортсмена был обнаружен метенолон. Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала россиянина на четыре года.

Российского тяжелоатлета Николая Панайотиди поймали на употреблении запрещенных веществ. В допинг-пробе 19-летнего спортсмена был обнаружен метенолон. Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала россиянина на четыре года.В 2016 году Панайотиди в весовой категории до 94 кг завоевал бронзовую медаль на юношеском чемпионате Европы. Дисквалификация российского тяжелоатлета отсчитывается с 24 ноября 2017 года, сообщает РИА Новости.