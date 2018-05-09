Сотрудники полиции подарили ветеранам цветы и ценные подарки, пожелали крепкого здоровья и поблагодарили за огромный вклад в Победу и за годы службы...

Руководители УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совместно с начальниками территориальных ОМВД поздравили на дому ветеранов Великой Отечественной войны и органов внутренних дел.Врио начальника УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Сергей Василевский совместно с начальником ОМВД России по Головинскому району подполковником полиции Сергеем Тумановым поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Мишуту с наступающим праздником.Николай Васильевич родился 15 декабря 1929 года. По служебной необходимости был направлен на Западную Украину, где участвовал в ликвидации банд, оставшихся после войны. В органах внутренних дел служил с 1950 по 1983 год, прошел путь от рядового милиционера до заместителя начальника Фрунзенского РУВД г. Москвы. Николай Мишута был награжден: орденом Отечественной войны II степени, орденом «Знак почета», а также медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др.Заместитель начальника УВД по САО полковник внутренней службы Владимир Сухоставец совместно с начальником ОМВД России по Тимирязевскому району полковником полиции Эдуардом Макеевым поздравили ветерана Тимофея Зайцева с приближающимся праздником. Тимофей Максимович родился 23 февраля 1919 года. Во время Великой Отечественной войны занимал должность помощника командира взвода пехоты на Дальнем Востоке. Проходил службу в ОВД с 1946 по 1985 год. Награжден медалью «За ратный труд в годы Великой Отечественной войны», медалью «Ветеран труда», Орденом Великой Отечественной войны и др.Сотрудники полиции подарили ветеранам цветы и ценные подарки, пожелали крепкого здоровья и поблагодарили за огромный вклад в Победу и за годы службы.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29