Традиционно после торжественного ритуала возложения цветов присутствующие почтили память воинов, сложивших свои головы во имя Победы, минутой молчания...

Начальник УВД по ЮВАО генерал-майор полиции Сергей Карпов принял участие в возложении цветов к памятнику «Воин-победитель».Руководство Управления внутренних дел ЮВАО во главе с начальником Управления генерал-майором полиции Сергеем Анатольевичем Карповым приняло участие в торжественном возложении цветов к памятнику «Воин-победитель», установленному в ЦПК «Кузьминки». В мероприятии также приняли участие начальник полиции УВД по ЮВАО полковник полиции Александр Крученков, помощник начальника по работе с личным составом полковник внутренней службы Александр Ененков и ряд других руководителей.Традиционно после торжественного ритуала возложения цветов присутствующие почтили память воинов, сложивших свои головы во имя Победы, минутой молчания.Сергей Анатольевич Карпов поздравил собравшихся с Днем Победы и пожелал всем мира, добра и терпения. Начальник УВД по ЮВАО также отметил, что помнить и чтить героизм солдат в годы Великой Отечественной войны – это неотъемлемая часть работы по патриотическому воспитанию молодежи.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18