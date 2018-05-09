Около трех с половиной тысяч человек участвовали в приуроченной ко Дню Победы акции Бессмертный полк в центре Киева. Собравшись у станции метро Арсенальная, участники акции прошли на площадь Славы, возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата и почтили минутой молчания память погибших.

Около трех с половиной тысяч человек участвовали в приуроченной ко Дню Победы акции "Бессмертный полк" в центре Киева. Собравшись у станции метро "Арсенальная", участники акции прошли на площадь Славы, возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата и почтили минутой молчания память погибших.Участники шествия скандировали "Фашизм не пройдет!", "Спасибо деду за победу!", "Они победили, и мы победим!", передает ТАСС. На пути марша время от времени возникали перепалки и потасовки.Колонна шла в оцеплении сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии. Серьезная потасовка произошла возле Парка Славы: около двух десятков человек начали выкрикивать оскорбления в адрес лидеров "Оппозиционного блока", находившихся во главе колонны. Несколько человек пытались устроить драку, но их оттеснили полицейские.Как минимум одну из драк предотвратить не удалось: украинские радикалы напали на пожилую женщину, шедшую с красным флагом без символики. Полицейские просили женщину убрать флаг, однако она заявила, что не нарушает так называемый закон о декоммунизации, так как на полотнище отсутствует запрещенная символика.После этого несколько радикалов ворвались в колонну участников шествия и пытались выхватить флаг. За женщину вступились другие участники акции, одного из них радикалы ударили в лицо. Полиция задержала двух националистов, потерпевшему оказали медицинскую помощь.По сообщению киевских правоохранителей, задержана и доставлена в райуправление полиции одна из организаторов марша Елена Бережная. Основанием стала запрещенная символика — георгиевская ленточка — и сопротивление сотрудникам полиции. Сообщается, что Бережную отпустят после составления двух административных протоколов.В целом на Украине в среду, 9 мая, запланировано проведение около 1500 мероприятий, связанных с чествованием Дня Победы. Общее количество заявленных участников — около 390 тысяч человек. Правопорядок будут обеспечивать более 20 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.В рамках "декоммунизации" на Украине принят закон, отменяющий указ "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Теперь 9 мая там называют "Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне". Термин "Великая Отечественная война" на Украине не используется, а использование советской символики запрещено.Утром 9 мая радикалы облили зеленкой главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева. Около восьми человек поджидали Воробьева возле такси, когда он, выйдя из дома, собирался ехать возложить цветы к Вечному огню и к памятнику Николаю Ватутину.Также 9 мая сотрудники СБУ задержали и депортировали с Украины двух журналисток — специальных корреспондентов телеканала "Россия" и российского "Первого канала". Это Валентина Соловьева и Ольга Юрьева, они депортированы в Россию и Казахстан. Въезд на территорию Украины обеим запрещен сроком на три года.