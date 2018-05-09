Военнослужащие роты почетного караула под музыку песни Священная война вынесли на Красную площадь флаг России и Знамя Победы. На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин, ветераны, политики, иностранные гости, представители общественных организаций.

Военнослужащие роты почетного караула под музыку песни "Священная война" вынесли на Красную площадь флаг России и Знамя Победы. На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин, ветераны, политики, иностранные гости, представители общественных организаций.Принимает парад исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу, командует — главком Сухопутных войск Олег Салюков.По традиции Сергей Шойгу объехал парадные расчеты и поприветствовал военнослужащих, а затем доложил о готовности к параду верховному главнокомандующему — президенту Путину.В 2018 году в Параде Победы принимают участие более 13 тысяч человек.