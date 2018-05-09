Подполковник полиции Геннадий Холодов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Рифгата Гареева с праздником Великой Победы...

Начальник отделения регистрации Межрайонного отдела ГИБДД технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы № 5 подполковник полиции Геннадий Холодов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Рифгата Гареева с праздником.От лица руководства МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по г. Москве Геннадий Холодов выразил слова признательности в адрес ветерана. Он отметил, что только благодаря огромной воле и жажде справедливости таких людей, как Рифгат Тимирзянович, для всех нас настал долгожданный День Победы.Полковнику авиации запаса 92 года, но то далекое и беззаботное время, когда ему исполнилось всего 15 лет, Рифгат Гареев помнит очень хорошо. Каждый раз, рассказывая о жестокости войны, он будто проходит тот непростой путь заново. И сегодня ветеран поведал молодому поколению сотрудников дорожной полиции историю своей службы.«Война меня застала пятнадцатилетним юношей. Я только окончил 9 классов школы, начались долгожданные летние каникулы. По радио объявили о начале войны. В этот же день мы с друзьями отправились в военкомат. Но в армию нас не взяли из-за возраста», – вспоминает Рифгат Гареев.В 1943 году его приняли в ряды Советской армии, после чего юноша попал на распределительный пункт в Белоруссию, где на протяжении нескольких дней участвовал в боевых действиях. После получения ранения спины Гареева забирают с фронта для прохождения обучения.В конце 1944 года выпускники Чкаловского военно-авиационного училища штурманов должны были получить звание и направление на фронт, однако к этому времени вышел указ о переводе училища на трехгодичное обучение. После войны Рифгат Тимирзянович получил высшее образование в академии им. Гагарина, служил в разных уголках России.Рифгат Гареев награжден орденом и медалями: орденом Красной звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «Ветеран вооруженных сил» и тремя медалями «За безупречную службу».И сегодня ветеран полон энергии и гордости за наш великий народ. Рифгат Гареев воспитывает двоих правнуков в духе патриотизма, любви к нашей стране и ее народу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81