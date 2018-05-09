Сотрудники полиции поздравили ветерана с Днем Победы и выразили благодарность за вклад в Великую Победу над врагами и доблестную службу в органах внутренних дел...

Руководство УВД по ЮВАО с праздничным визитом посетило ветерана Великой Отечественной войны Первушина Николая Филипповича.Сотрудники полиции на юго-востоке Москвы посетили ветерана Великой Отечественной войны подполковника в отставке Первушина Николая Филипповича. Поздравить ветерана прибыли начальник полиции УВД по ЮВАО полковник полиции Александр Крученков, помощник начальника по РЛС полковник внутренней службы Александр Ененков, начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко, а также представитель Женского совета при УВД по ЮВАО майор внутренней службы Ирина Зайцева.Николай Филиппович, уроженец Тамбовской области, был призван в ряды Советской Армии в возрасте 19 лет. Служил он на Дальнем Востоке, на границе с Маньчжурией. После окончания войны Николай Первушин был демобилизован, а в 1949 году поступил на службу в органы внутренних дел, в 4-й отряд по обеспечению массовых мероприятий на должность командира отделения. В 1976 году Николай Филиппович был уволен из милиции по выслуге лет в звании подполковника.В копилке ветерана более 20-ти ведомственных наград, в числе которых орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другие памятные медали и знаки.В настоящее время ветеран Первушин по мере возможности принимает активное участие в общественно значимых мероприятиях, проводимых руководством УВД по ЮВАО.Руководство Управления поздравило Николая Первушина с Днем Победы, выразив благодарность за вклад в Великую Победу над фашистской Германией и доблестную службу в органах внутренних дел. Полицейские пожелали Николаю Филипповичу долгих лет жизни, крепкого здоровья и бодрости духа, а также вручили памятные подарки.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18