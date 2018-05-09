Гости поздравили дорогих ветеранов с Великим праздником Победы и зачитали им душевные поздравления, слова благодарности и пожелания долгих лет жизни...

Врио помощника начальника УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве по работе с личным составом подполковник внутренней службы Иван Финансов и начальник тыла подполковник внутренней службы Сергей Семин совместно с членом Общественного совета при УВД Александром Нестеровым посетили на дому ветерана Великой Отечественной войны Павла Васильевича Шманенкова и Павла Сергеевича Гребеникова – несовершеннолетнего узника концлагеря.Павел Васильевич родился 5 июня 1924 года в деревне Михайловка Череповецкого района Тульской области. С 1938 года проживал в Москве, где окончил среднюю школу. В сентябре 1942 года он был призван в ряды вооруженных сил СССР, служил в 327-м отдельном пулеметно-артиллерийском батальоне. Сначала Шманенков был назначен командиром пулеметного расчета, затем пулеметного взвода, после командиром пулеметной роты. Воевал Павел Васильевич на 1-м Украинском фронте, закончил войну в Германии в звании старшего лейтенанта.В ноябре 1947 года он поступил на службу в 107-е отделение милиции города Москвы на должность оперуполномоченного уголовного розыска. Шманенков прослужил в уголовном розыске без малого 30 лет, а службу в органах внутренних дел он окончил в 1984 году в должности заместителя начальника оперативной дежурной части Черемушкинского РУВД г. Москвы в звании полковника милиции со стажем службы более 35 лет.Награжден орденами Отечественной войны 1 степени и Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», а также ведомственными и юбилейными медалями.Во время Великой Отечественной войны семья Павла Сергеевича Гребенникова проживала в Брянской области. За связь с партизанами его мать и сестра в мае 1943 года фашистами были отправлены в концлагерь, где в июне 1943 года и родился Павел Сергеевич. Летом 1944 года, ночью, во время бомбежки, мать с грудным ребенком на руках совершила побег из концлагеря, спася жизнь своему сыну.Гребенников отслужил в милиции 28 лет и с должности старшего участкового уполномоченного ушел в отставку в звании подполковника милиции. Имеет награды: медали «За безупречную службу» 1, 2, 3 степени, нагрудный знак «Заслуженный участковый инспектор МВД СССР», а также ведомственные юбилейные медали и посвященные Победе в Великой Отечественной войне.Гости поздравили дорогих ветеранов с Великим праздником Победы и зачитали им душевные поздравления, слова благодарности и пожелания долголетия от начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова и начальника УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Демина, а также по сложившейся традиции на протяжении долгих лет вручили материальную помощь, предоставленную председателем правления центра «Звезда» Максимом Брежневым.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56