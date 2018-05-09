Капитан милиции в отставке Антонина Митяева тепло встретила гостей и рассказала им историю своей службы в органах внутренних дел, длиною в 27 лет...

Сотрудники Правового управления ГУ МВД России по г. Москве поздравили ветерана с Днем Победы в Великой Отечественной войне и вручили подарки.Антонина Митяева, капитан милиции в отставке, тепло встретила гостей и рассказала им историю своей службы в органах внутренних дел, длиною в 27 лет.Антонина Ивановна Митяева родилась 23 августа 1924 года, в 1940 году поступила на курсы стенографистов, которые пришлось оставить в связи с началом войны, первые годы которой она встретила на трудовом фронте. В августе 1942 года Антонина Ивановна была мобилизована в ряды советской милиции. Известно, что обстановка в Москве в годы войны была не из легких: орудовали банды, мародеры, активизировались дезертиры.После войны Антонина Ивановна ушла из рядов советской милиции, однако спустя 11 лет, в 1955 году, она восстановилась в органах внутренних дел в числе сотрудников специального отдела ГУМ МВД СССР. В отставку Антонина Митяева, старший сотрудник ООС УВД Исполкома Моссовета, вышла в 1975 году в звании капитана милиции.Сегодня Антонина Ивановна проживает с сестрой, Валентиной Ивановной. Женщины поддерживают друг друга, совместно ведут хозяйство, радуются успехам детей, внуков и правнуков. Сестры планируют встретить 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне вместе с другими ветеранами своего округа.Антонина Митяева пожелала всем сотрудникам и работникам органов внутренних дел твердости духа, стойкости и достижения благородных целей, крепкого здоровья и мирного неба над головой.Правовое управление ГУ МВД России по г. Москве