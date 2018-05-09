Гости искренне поблагодарили ветерана за вклад в Великую Победу на благо мирной и спокойной жизни будущего поколения и пожелали ему крепкого здоровья, долголетия, благополучия...

Сотрудники УВД по ТиНАО во главе с председателем Совета ветеранов окружного Управления Галиной Поцепня поздравили ветерана Великой Отечественной войны Хакима Гафорова с 73-й годовщиной Великой Победы.Сейчас полковнику милиции в отставке Хакиму Гафорову 94 года, но по прежнему, как говорит ветеран, те долгие четыре года войны навсегда сохранятся в его памяти. Он родился в 1923 году в Таджикистане, еще будучи мальчишкой, учеником 5-го класса попал на фронт, служил в пограничных войсках НКВД. Позднее, в 1942 году, его вместе с группой боевых товарищей отправили служить на Северный Кавказ, там Хаким Гафоров продолжал доблестно защищать границы нашей Родины.После окончания войны Хаким Гафоров не ушел из родных пограничных войск, а до 1949 года продолжал службу на границе с Китайской Народной Республикой. Позднее, в 1953 году, он пришел на службу в милицию в родном городе Душанбе, тогда еще Сталинабаде, и более чем за 25 лет службы прошел путь от рядового сержанта до заместителя начальника городского отдела милиции. Хаким Гафоров до сих пор с теплотой вспоминает годы службы в родной милиции и с удовольствием поделился с гостями интересными памятными случаями.Также Хаким Гафоров показал гостям настоящую семейную реликвию, которую он уже много лет бережно хранит в память о службе в родной милиции. Это портрет самого Хакима Гафорова, нарисованный одним из его коллег и преподнесенный ветерану к юбилею.В свою очередь гости рассказали ветерану о современных буднях сотрудников органов внутренних дел, о том, какие передовые технологии применяются сейчас полицейскими для поиска и задержания правонарушителей. Беседа получилась очень оживленной и интересной.В завершение встречи сотрудники УВД по ТиНАО, а также председатель Совета ветеранов окружного Управления Галина Поцепня от лица всего Управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административным округам сердечно поздравили Хакима Гафорова с Днем Великой Победы, искренне поблагодарили его за вклад в Великую Победу на благо мирной и спокойной жизни будущего поколения и пожелали ему крепкого здоровья, долголетия, благополучия и такой же неиссякаемой энергии.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79